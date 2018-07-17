А что будет, если я не буду справляться с нагрузкой и захочу расторгнуть Соглашение? Нужно ли в таком случае что-то выплачивать?

Если вы поймете, что курс не для вас — в первые 2 недели вы сможете завершить обучение бесплатно. Если вы решите завершить курс на 3 неделе и позже, предстоит покрыть расходы на обучение

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