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Онлайн-курсы по IT и Digital профессиям

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Выбери профессию

Менеджер по работе с маркетплейсами
Узнаете, как работать с продающими маркетплейсами, научитесь продвигать товар и управлять поставками
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Менеджер по интернет-маркетингу во Вконтакте
Научитесь оформлять канал для бизнеса в социальных сетях и продвигать его, создавать чат-ботов, формировать маркетинговые стратегии, продумывать рекламные креативы и концепции
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Python-разработчик
Научитесь создавать модульные программы разной сложности, оптимизировать приложения, работать с базами данных
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Интернет-маркетолог
Научитесь продвигать продукт, работать с аналитикой, создавать контент и выстраивать коммуникацию с аудиторией
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Интернет-маркетолог E-commerce
Научитесь вести маркетинг интернет-магазинов, составлять и реализовывать SMM-стратегию бизнеса, а также научитесь работать с инструментами аналитики и CRM-систем
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Android-разработчик
Научитесь работать с языком программированиям Kotlin, создавать динамичные приложения для Android-устройств
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E-commerce директор
Научитесь управлять бизнес-процессами, связанными с продажей товаров или услуг онлайн, управлять ассортиментом, составлять финансовую модель интернет-магазина и обеспечивать клиентский сервис
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Продуктовый аналитик
Узнаете как выводить продукты на новые рынки, разбираться в аналитике данных и проводить эффективные исследования.
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Копирайтер
Научитесь создавать контент под различные бизнес-задачи, строить контент-стратегию, формировать Tone of Voice
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Java-разработчик
Научитесь строить алгоритмы, создавать архитектуру приложений и использовать креативные подходы и инструменты
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SEO-специалист
Научитесь разрабатывать стратегию продвижения и алгоритм внедрения доработок, оптимизировать различные типы страниц
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Руководитель интернет-магазина
Построите бизнес с нуля, используя современные инструменты, научитесь контролировать и развивать процессы электронной торговли, сможете вывести интернет-магазин на новый уровень.
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Интернет-маркетолог 9 месяцев
Научитесь выстраивать коммуникацию с аудиторией, разработаете стратегию продвижения, сможете работать с аналитикой и создавать продающий контент.
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Таргетолог
Научитесь эффективно работать с таргетированной рекламой, оптимизировать рекламный бюджет, анализировать ЦА
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Frontend-разработчик
Научитесь создавать дизайн-макет сайта для компании любой сферы, заниматься версткой и прописывать cкрипты для настройки web-анимации
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Backend-разработчик
Научитесь реализовывать сервисную сторону сайта: создавать ядро и платформу, наполнять их полезным функционалом и создавать административную зону web-ресурса
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Геймдизайнер и разработчик игр
Научитесь использовать базовые принципы создания игр, создавать яркий виртуальный мир и комбинировать различные игровые механики
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SMM-маркетолог
Освойте одну из самых востребованных digital- профессий и научитесь комплексно реализовывать SMM-проекты
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Геймдизайнер и 3D моделлер
Научитесь анимировать трехмерных персонажей в играх разных жанров и разрабатывать нескучный игровой процесс
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Sound-дизайнер
Освоите все инструменты и техники создания музыки и звуковых эффектов, получите навыки звукорежиссуры, а также записи и обработки озвучки для различных профессиональных сфер
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C#-разработчик
Научитесь обучать искусственный интеллект решению сложных задач и оптимизировать процессы его работы
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Дизайнер персонажей
Освоите технику создания персонажей для любых игр с помощью 3D-анимации, научитесь делать игровое оружие и одежду, прорисовывать движения и мимику и работать с трехмерной графикой
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Разработчик мобильных игр на Unity
Научитесь создавать игровые проекты любой сложности с помощью движка Unity, работать с языком C# добавлять рекламу в игры и выгружать их на различные платформы
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Цифровой дизайнер
Научитесь создавать опциональный дизайн интерфейсов, которые будут понятны пользователю, а также создавать анимацию, который соответствует всем современным тенденциям рынка
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Графический дизайнер
Научитесь создавать привлекательное визуальное оформление информации с помощью элементов типографики, леттеринга и живописи для различных сфер: от разработки игр до маркетинга.
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Веб-дизайнер
Изучите принципы применения различных визуальных элементов для оформления внешнего вида сайтов, а также научитесь продумывать логику и структуру веб-платформ для удобства пользователей.
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Full-stack разработчик
Научитесь создавать и верстать веб-приложения и универсальные сайты на разных языках программирования
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PHP-разработчик
Научитесь создавать сайты, web-приложения, интегрировать продукты в автоматизированные бизнес-системы
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Data Scientist
Научитесь находить закономерности и прогнозировать бизнес-процессы с помощью машинного обучения
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IOS-разработчик
Научитесь программировать на языке Swift и создавать приложения под устройства Apple
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Разработчик мобильных приложений
Научитесь создавать приложения и на Android, и на iOS, тестировать и оптимизировать их работу
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Project-менеджер
Научитесь эффективно управлять проектом в рамках заданных сроков и ресурсов
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Руководитель отдела логистики
Научитесь применять на практике различные логистические процессы, управлять закупками, работой склада, транспортной логистикой, оптимизировать и оценивать движение цепи поставок.
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Менеджер по развитию
Научитесь развивать организацию, решать возникающие вопросы и проблемы персонала, модернизировать и оценивать течение рабочих процессов
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Руководитель проекта
Научитесь грамотно распределять время, подбирать исполнителей и грамотно организовывать весь процесс от идеи до реализации проекта
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Руководитель отдела маркетинга
Научитесь продвигать и продавать товары и услуги компании, выявлять интересы потенциальных клиентов и создавать оптимальную систему продаж для наиболее эффективного взаимодействия с клиентом и получения максимальной прибыли
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Финансовый менеджер
Научитесь осуществлять разработку инвестиционных проектов и анализировать финансовое состояние бизнеса, грамотно распределять бюджет компании
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Менеджер по инвестициям
Научитесь понимать все процессы на бирже, собирать инвестиционный портфель и прогнозировать конъюктуру мирового рынка
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Руководитель службы HR
Научитесь управлять отделом подбора персонала, учитывая мотивацию сотрудников и ценности компании, разработаете систему адаптации работников на новом месте
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Операционный менеджер
Научитесь грамотно управлять сложными бизнес-процессами, контролировать систему проектного управления и оптимизировать работу компании
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Менеджер по продажам
Научитесь использовать самые современные инструменты по работе с клиентами и их сопровождению
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Руководитель отдела продаж
Научитесь эффективно выстраивать систему продаж, которая будет стабильно повышать доход компании в разы
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Гарантированное содействие в трудоустройстве

Мы не взимаем предоплату за обучение. Если вы решите, что курс вам не подходит, вы можете завершить обучение в течении первых двух недель или перейти на другую программу без каких-либо обязательств по оплате или штрафов.
1
Вы осваиваете профессию
на курсе
Обучайтесь в течение шести месяцев, собирайте портфолио, составляйте резюме вместе с наставником
2
Мы помогаем вам
найти работу
Вас будет курировать персональный HR-менеджер, который поможет составить сильное резюме, проведет тестовое собеседование и разберет с вами ошибки
3
После трудоустройства
вы оплачиваете обучение
Вы устраиваетесь на работу в digital-сферу и ежемесячно выплачиваете процент от дохода
Не знаете с чего начать? Подберите профессию.
Поможем определиться с выбором и подберем подходящую программу обучения
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Говорят студенты и выпускники

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Synergy Academy — обучение доступное каждому

Synergy Academy — это дополнительное профессиональное образование по самым востребованным профессиям в сфере IT и Digital, таким как менеджер по работе с маркетплейсами, интернет-маркетолог, Android-разработчик, SEO-специалист, Frontend-разработчик, копирайтер, C#-разработчик, Sound-дизайнер, продуктовый аналитик, Project-менеджер и другие.
11 000+
студентов по всей России
>250
партнёров-работодателей
7
направлений обучения
>100
экспертов-преподавателей
4
уровня поддержки в образовательном процессе
Государственный диплом
Диплом о профессиональной переподготовке с приложением

Компании-партнеры

Часто задаваемые вопросы

Как проходит обучение?
Обучение будет проходить на специальной онлайн-платформе, где вы будете просматривать видеоролики по каждой из предложенных тем, а затем по итогу их изучения сдавать домашнюю работу
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Что делать, если у меня проблема или срочный вопрос?
Весь период обучения Вы сможете обращаться за помощью к куратору по организационным вопросам и к преподавателям по обучению. Мы даем вам поддержку, чтобы учиться было комфортнее и эффективнее
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Сколько часов в неделю нужно уделять учебе?
В среднем на обучение уходит порядка 4-5 часов в неделю, что позволит вам совмещать учебу с текущей работой
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Нужен ли опыт в IT и знание языков программирования?
Нет, программа обучения подходит для начинающих, достаточно базовых знаний уверенного пользователя ПК
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А я точно трудоустроюсь?
С помощью наших HR-специалистов, которые помогут составить резюме, пройти собеседование, прокачают ваши soft skills шансы на трудоустройство достаточно высоки
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А что будет, если я не буду справляться с нагрузкой и захочу расторгнуть Соглашение? Нужно ли в таком случае что-то выплачивать?
Если вы поймете, что курс не для вас — в первые 2 недели вы сможете завершить обучение бесплатно. Если вы решите завершить курс на 3 неделе и позже, предстоит покрыть расходы на обучение
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Трудоустройство предполагает переезд?
Переезжать не придется, IT — та сфера, которая позволяет работать удаленно
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